Şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden ve kupasını da havaya kaldırarak son 4 yıldaki üçüncü şampiyonluğunu kazanan Yenicami’de gündem 26 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimi. Kulübün mevcut başkanı Kaan Kaner, yeniden aday olacağını açıklarken, siyah beyazlı kulüpte başka bir başkan adayının çıkması beklenmiyor. Gerek yönetici gerekse de başkan olduğu dönemde Yenicami’yi ileri noktaya taşıyan Kaan Kaner’in camia tarafından da benimsenmesi ve saygı görmesi sorunsuz bir genel kurulu geride bıraktıracak gibi görünüyor. Bu bağlamda yepyeni projelerini geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla paylaşan Kaan Kaner’in bu projelerin başında olmaya devam etmek istediği ve aldığı bayrağı daha da ileriye götürmek için çalışacağı öğrenildi.

Yeni dönemde özellikle Metehan’daki tesisle ilgili çalışmalara hız vermesi beklenen Kaan Kaner’in yeni projelerini 26 Nisan’daki Genel Kurul’da kulüp üyeleriyle paylaşması bekleniyor.