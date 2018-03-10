K.Tumbaki’nin ailesine dönüş süreci başladı
Kendi evinde öldürülüp kendi avlusundaki kuyuya gömülmüştü…
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Sevgül Uludağ
Türkmenköy’de (Kondea) 1974’te kendi evinde öldürülüp kendi avlusundaki kuyuya atılan “kayıp” Kiriaki Tumbaki, DNA testleriyle kimliklendirilerek ailesine dönüş süreci başladı…
Kondealı Kiriaki Tumbaki’nin gömü yerini 2009 yılında bir okurumuz bize ve Kayıplar Komitesi’ne göstermişti… 2009’da Kayıplar Komitesi tarafından yürütülen kazılarda kalıntıları bulunan ve DNA testleriyle kimliklendirilen Kiriaki Tumbaki, 17 Mart 2018 tarihinde Larnaka’ya bağlı Livadya köyünde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek…
Bu konuda bize çok değerli yardımlarda bulunan, gömü yerini gösteren okurumuza sonsuz teşekkürler…
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