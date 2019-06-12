K-Cineplex’de patlama ve yangın

Lefkoşa’nın güneyinde bu sabah saat 04.40 sıralarında patlama meydana geldi. Sabahın erken saatlerine Engomi’de büyük bir patlama sesinin duyulduğu ifade edilirken, K-Cineplex’in olduğu binada yangın çıktığı öğrenildi. Yangında yaralanan olmadığı bildirilirken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı haber verildi.

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