K.C.'de bankalar 7 yıl sonra kârda
2011’de toplam 4 milyar 990 milyon Euro zarar eden ticari bankalar, 7 yıllık bu zarar sürecinden sonra ilk kez 2018’in ilk çeyreğinde 153 milyon 510 bin Euro kara geçti.
Kıbrıs Rum ekonomisinin 2013’te krize girme nedenlerinden birini oluşturan ve 2011’den beridir her yılı zararla kapatan ticari bankaların ilk kez bu yıl kâra geçtiği, ticari dengedeki açığın 1 milyar 700 milyon Euro’ya ulaştığı ancak bunun da geçen yıla göre azaldığı bildirildi.
Fileleftheros’un K.C. Merkez Bankası verilerine dayandırdığı habere göre, 2011’de toplam 4 milyar 990 milyon Euro zarar eden ticari bankalar, 7 yıllık bu zarar sürecinden sonra ilk kez 2018’in ilk çeyreğinde 153 milyon 510 bin Euro kara geçti.
Aynı gazete 2018’in ilk beş ayında ticari dengedeki açığın 1 milyar 700 milyon Euro’ya ulaştığını bildirdi.
Habere göre 2017’nin ilk 5 ayında 2 milyar 160 milyon Euro olan ticari açık, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 720 milyon Euro olarak gerçekleşti.