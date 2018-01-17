Justin Mylo eğlencenin ritmini yükseltti

Kış ayında eğlence hayatının nabzını tutan Mad Club, dünyanın yükselen yıldızlarını sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

Dünyanın bir numaralı DJ'i Martin Garrix'in de desteklediği yükselen yıldız, genç yetenek Justin Mylo, geçtiğimiz akşam konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Çaldığı setlerle beğeni toplayan genç yetenek, mekanı dolduran yüzlerce eğlence severi doyasıya eğlendirdi.

Gecede ayrıca mekanın resident DJ'leri Barış Pulat ve genç yetenek Canberk Demirci de (J&B) kabin başına geçerek, eğlencenin ritmini yükseltti.