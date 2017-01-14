Justice Türk Ocağı’nda

K-Pet Süper Lig’in Girne bölgesi ekiplerinden Türk Ocağı, Bostancı Bağcıl’dan Gana asıllı genç futbolcu Justice Amenyaglo’yu kadrosuna kattı. Sarı siyahlılar Bağcıl ile yaptığı görüşmeler sonrasında oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiraladı. Genç oyuncu Bağcıl altyapısından yetiştiği için yerli statüde forma giyiyor.