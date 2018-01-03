ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 21 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın "tanık" olarak ifade verdiği davada jüri, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki kararını açıkladı. "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklamak için kumpas kurma" suçlarından suçlu bulunan Atilla, kara para aklama suçlamasından beraat etti.

Jürinin hâkim Berman'a bir not göndererek "Bazı konularda mutabık kalıp diğerlerinde ayrışırsak ne olur?" diye sormuş, hâkim Berman müzakerelere devam etmeleri yanıtını vermişti.

Jüri üyeleri kararın açıklanmasının ardından mahkemede özel bir kapıdan dışarı çıkarıldı. Basına açıklama yapmak konusunda kısıtlılıkları kaldırılan jüri üyelerinin açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.