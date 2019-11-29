Junker: Hellimin hayranı değilim

Avrupa Komisyonu’nun eski Başkanı Jean-Claude Juncker, bir ömre sığacak kadar yemesine rağmen, hellimin hayranı olmadığını söyledi.

Politico siyaset dergisinde Avrupa Komisyonu’ndaki son günü ile ilgili çıkan bir makalede, Junker görevdeki beş yılını değerlendirdi.

Kıbrıs’ın, “kaçırılmış fırsatlar” listesinde yer aldığını söyleyen, Junker adanın hala bölünmüş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Görev sırasında ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs’a gerçekleştirdiğini anlatan Juncker, “Burada bir ömre sığacak kadar hellim yedim ama onlara bu lastiğe benzer şeyin hayranı olmadığımı söyleyemedim” dedi.

Makalenin devamında sözlerini şöyle tamamladı, “Kıbrıs’ın yeniden birleştiğini görememekten kişisel olarak büyük üzüntü duyuyorum, hala birleşebileceği umudunu taşıyorum”

Kaynak CyprusMail/ çeviri YD