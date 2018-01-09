Judy bebek yaşamını yitirdi

Babası tarafından istenmediği, annesi tarafından da engelli olduğu için terk edilen, sonrasında da koruyucu aileye verilen 11 aylık Judy bebek, bugün yaşamını yitirdi.

Vadili’de koruyucu ailenin evinde rahatsızlanan Judy bebeğin, ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Judy bebeğe yarın otopsi yapılacağı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12.30 sıralarında Vadili’de rahatsızlanan

Tatenda Dhliwayo(Judy bebek) aniden rahatsızlanarak ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.