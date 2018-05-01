Jübilesini yıldızlarla yapacak

Küçük Kaymaklı file bekçisi Ali Duvarcı, dünya yıldızlarının forma giyeceği ve 19 Mayıs’ta yapılması planlanan karşılaşmada futbola nokta koyacak.

Lomana Lua Lua, Nwankwo Kanu ve Tekin Birinci işbirliğinde organize edilmesi planlanan, elde edilecek geliri Lua Lua ile Kanu'nun vakfının yanı sıra ülkemizde ÖZEV'e bağışlanacağı karşılaşmada ülkemizde uzun yıllar file bekçiliği yapan Ali Duvarcı da forma giyerek futbola noktayı koyacak. Dünyada bir döneme damgasını vuran yıldızların yer almasının planlandığı karşılaşma 19 Mayıs tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.