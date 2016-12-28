Jordan çıldırmış olmalı: 90-66

Eren ŞİŞİK

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nin 6.haftasında Mapfree ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Jordan Bedford’un inanılmaz oyunu MGA’nın sahadan 90-66’lık skorla galip ayrılmasını sağladı.

Jordan’dan ilk 2 periyotta 38 sayı

Karşılaşmanın ilk iki periyodunda 38 sayıyı rakip potaya gönderen ve maçı 46 sayıyla noktalayan Jordan Bedford maça damga vuran isim oldu. MGA takımı aldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Mapfree ile puanını eşitledi. Karşılaşmada Jordan’ın 46 sayısının yanı sıra Hasan Kasap ve Andre Brown da 12 sayıyla oynadı. Mapfree’de Angelo Warner 25 sayıyla en skorer isim oldu.

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SALON : Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER : Bahar Karaman, Nusret Sırdar

MAPFREE : Mustafa Öksüzoğlu (2), Angelo Warner (25), Burak Karabiber (3), Kercem İnancı (9), Sercem İnancı (4), Hakan Özkan, Özer Bükülmez, İsmail Kayapınar, Berk Beyaz, Hikeem Champaigne (23), Serçin Muhtaroğlu, Hasan Olkan,

MGA : Jordan Bedford (46), Mert Aksu (3), Görkem Akdur, Hasan Kasap (12), Hasan Debeş (8), Barış İnan, Uğur Kaya, Emir Aksaoğlu, Timur Rustamov, Andre Brown (12), Çetin Pırlanta (3), Hüseyin Gürün (4), Ramazan Acır, Görkem Özbilen (2)

1.PERİYOT: MAPFREE 25-22 MGA

2.PERİYOT: MAPFREE 60-36 MGA

3.PERİYOT: MAPFREE 79-53 MGA