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Jonathan Cohen Kıbrıs'a geliyor

Jonathan Cohen Kıbrıs'a geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Jonathan Cohen, Kıbrıs’ta temaslar yapacak.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Jonathan Cohen, Kıbrıs’ta temaslar yapacak.

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre, bölgedeki temasları çerçevesinde 2 ve 3 Mayıs günleri Kıbrıs’ta olacak Jonathan Cohen’in, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le de görüşmesi bekleniyor.

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