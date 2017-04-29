Jonathan Cohen Kıbrıs'a geliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Jonathan Cohen, Kıbrıs’ta temaslar yapacak.
A+A-
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Jonathan Cohen, Kıbrıs’ta temaslar yapacak.
ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre, bölgedeki temasları çerçevesinde 2 ve 3 Mayıs günleri Kıbrıs’ta olacak Jonathan Cohen’in, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le de görüşmesi bekleniyor.
Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler : Jonathan Cohen, Kıbrıs sorunu, liderler
Önceki ve Sonraki Haberler