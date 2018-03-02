Johnson'dan çözüm vurgusu

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ''Bizim Kıbrıs konusunda izlediğimiz politika çok açık. Bu olaylar da (doğalgaz arama çalışmaları) Kıbrıs'ta ve Kıbrıs konusunda çözüme varılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.'' dedi.



Başkent Budapeşte'de resmi ziyarette bulunan Johnson, mevkidaşı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Johnson, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları ve bu konuda Türkiye'nin attığı adımlara değinerek, "Bizim Kıbrıs konusunda izlediğimiz politika çok açık. Bu olaylar da Kıbrıs'ta ve Kıbrıskonusunda çözüme varılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.'' dedi.



Geçen yıl Kıbrıs görüşmelerinde anlaşmaya son anda varılamadığına işaret eden Johnson, Kıbrıs'ta anlaşmanın gerekli olduğunu ve Kıbrıs konusunun bu yıl içinde çözülmesini umduğunu ifade etti.



İngiltere ve Macaristan ilişkilerine de değinen Johnson, iki ülkenin sıkı iş birliğine sahip olduğunu ve bir çok konuda hemfikir olduklarını söyledi.