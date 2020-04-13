Johnson teşekkür etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanenin sağlık çalışanlarına hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.

Taburcu edilen Johnson, sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Sözlerine "Bugün Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) hayatımı kurtardığı bir haftanın ardından hastaneden ayrıldım." diye başlayan Johnson, borcunu ifade edecek kelimeleri bulmakta zorlandığını vurguladı.

Tedavi gördüğü Londra'daki St Thomas Hastanesi çalışanlarına isim vererek teşekkür eden Johnson, özellikle Yeni Zelandalı Jenny ve Portekizli Luis adlı iki hemşirenin işlerin her iki yöne de gidebileceği 48 saat boyunca başucunda durduğunu belirtti.

Johnson, "Vücudumun yeterli oksijen almaya başlamasının nedeni, gecenin her saniyesinde beni izlemeleri ve ihtiyaç duyduğum müdahaleleri yapıyor olmalarıydı." dedi.

HASTANEDE BİR HAFTA KALDI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükumetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

3 gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.

İNGİLTERE'DE COVİD-19 NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 9 bin 875'ten 10 bin 612'ye çıktı, vaka sayısı da 5 bin 288 artarak 84 bin 279 oldu.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta yapılan testleri pozitif çıkmıştı.