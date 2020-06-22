‘Jet krizi’ Meclis’i gerdi

Turizm Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınarak yerine UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren’in getirilmesi Meclis’in bilgisine getirildi.

Meclis Genel Kurulu ‘görev değişimini’ ve neden olan ‘Karantinasız- özel izinli yolcular’ı konuşuyor.

Arıklı: “Başbakan koltuğunu korumak için ortağına her tülü tavizi verir”

Görev değişimine ilişkin söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, adeta ‘Belalı koltuk’ filminin vizyona girdiğini söyledi, Bakanlar Kurulu’nun bir hatasının ortaya çıktığını ve beklentinin de Başbakan’ın bu sorumluluğu üzerine alması olduğunu kaydetti.

“Hata üstüne hata yapılıyor. Günah keçisi bir bakan seçiliyor ve olay kapatılmak isteniyor” diyen Arıklı, özel izinli yolcuların geçtiği kapıdan bu güne kadar sadece TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın geçtiğini belirtti, “Peki Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın hiç suçu yok mu” diye sordu.

Gelen kişilere hiçbir muhaceret ve gümrük işlemi uygulanmadığını altını çizen Arıklı, İçişleri ve Maliye Bakanlığı’nın da sorumluluklarına işaret etti.

“Bu kadar derin suçu olan kişileri bir kenara iteceksiniz, sorumluluğu sadece Ünal Üstel’e yükleyip bu işi kapatmaya çalışacaksınız” diyen Arıklı, “Görülüyor ki Sayın Başbakan koltuğunu koruma uğruna ortağına her türlü tavizi vermeye hazır” dedi.

“Taban nasıl hazmeder, nasıl bir mide var bilmem. Sayın Sucuoğlu görevden alınmak istemiştir ama bunu hazmederek halen kendini görevden almak isteyen Başbakan’la birlikte çalışabilmektedir” diyen Arıklı, siyasetin bu kadar ‘laçkalaşmaması’ gerektiğini savundu.

DP Genel Başkanı Fikri Ağaoğlu, Kudret Özersay’ın UBP’ye ‘süreler tanıdığına’ işaret etti, tek tek isimler verilerek bu isimlerin görevden alınmasını talep ettiğini savundu

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ‘özel uçuşla’ gelenlere Bakanlar Kurulu’nun ‘olur’ verdiğine işaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel uçuşla gelişe ilişkin çok sayıda ‘hukuka aykırı uygulama’ olduğunu altını çizdi, bütün bunların sadece Ünal Üstel’le ilgili olmadığını kaydetti.

UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, UBP’nin ülkenin en köklü partisi olduğunu, ‘talimat alan değil, talimat veren bir parti’ olduğunu savundu.

Başbakan Ersin Tatar, ‘jet’ olayının gündemi meşgul etmeye devam etmesinin kendilerini ‘üzdüğünü’ belirtti. Pandemi sürecinde Hükümet’in çok yoğun çalıştığını hatırlatan Başbakan, ‘jet krizi’nin nelere mal olduğunu da görüldüğünü kaydetti.

‘Jet krizi’ Meclis’i gerdi

Meclis Genel Kurulu ‘izinsiz jeti’ tartışmayı sürdürüyor.

YDP Genel Başkanı Arıklı, “Bakanlar Kurulu kararı yoksa, uçağın inişine izin veren Ulaştırma Bakanı’nı da görevden alacak mısın” diye sordu. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ‘kabineye dair değişikliklerin’ TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile istişare edildiğini, en üzücü olanın da bu olduğunu belirtti.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, Ersin Tatar’ın ‘Başbakanlık koltuğunu kaybetmekten’ korktuğunu, Özersay’ın da Hükümet ortağının zafiyetini marifet gördüğünü savundu.

Özyiğit: “Kabineyi Elçiyle istişare ettiniz…”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ‘kabineye dair değişikliklerin’ TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile istişare edildiğini, en üzücü olanın da bu olduğunu belirtti.

“Nedir yaptığınız, bu ülkeyi daha ne hallere düşüreceksiniz” diye soran Özyiğit, Ombudsman’a müracaat ettiklerini ve gelecek rapora göre gerekenin yapılacağını kaydetti.

Arıklı: “Ulaştırma Bakanı’nı da görevden alacak mısın?”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 44 yaşında yaşamını yitiren bir kişinin annesinin, cenazeye gelme talebine izin verilmediğini savundu, “Adamına göre mi iş yapıyorsunuz? Bu mudur insani değerlerden anlayışınız” diye sordu.

Polis raporunda Ulaştırma Bakanı’nın da ‘kusuru’ olduğu çıkarsa, ortağına danışmadan onu da görevden alıp alamayacağını Başbakan’a soran Arıklı, bu işi burada bırakmayacaklarının altını çizdi.

“Bakanlar Kurulu kararı yoksa, uçağın inişine izin veren Ulaştırma Bakanı’nı da görevden alacak mısın” diye sordu.

Ataoğlu: “Bal gibi de talimat alırsınız”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, halkın ekonomik paketin açıklanmasını beklerken, Hükümet’in kendi için çalıştığını savundu.

“Sarı öküz gidiyor, halen bana talimat almadığınızı söylersiniz. Bal gibi de talimat alırsınız” diyen Ataoğlu, UBP’lilere seslendi.

Ersin Tatar’ın ‘Başbakanlık koltuğunu kaybetmekten’ korktuğunu, Özersay’ın da Hükümet ortağının zafiyetini marifet gördüğünü savunan Ataoğlu, Kudret Özersay’ın ‘İçişleri ve Ulaştırma Bakanı’nın dokunulmazlıklarının da kaldırılması’ sorumluluğunda olup olmadığını sordu.

“Bu yönetmek değildir, silkinip kendinize gelin. Bu Meclis’e siz hesap vermek zorundasınız” diyen Erhürman, Başbakan’ın ‘her soruna cevap vermek zorunda değilim’ diyemeyeceğinin altını çizdi