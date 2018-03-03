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  3. Jenaratör çalan kişiler tutuklandı
Jenaratör çalan kişiler tutuklandı

Jenaratör çalan kişiler tutuklandı

Polis, Mutluyaka’da 26 Şubat’ta bir ikametgah içerisinde 2,5 kw gücündeki  jeneratörün çalınmasıyla ilgili iki zanlıyı tutukladı.

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Polis, Mutluyaka’da 26 Şubat’ta bir ikametgah içerisinde 2,5 kw gücündeki  jeneratörün çalınmasıyla ilgili iki zanlıyı tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.B.(E-24) ve U.K.(E-20) tutuklandı.

ÇALIŞTIĞI EVİ SOYDU

Girne’de, önceki gün  R.D.S.(K-30),  hizmetli olarak çalıştığı evde, ev sahiplerine ait toplam değeri 2 bin 967 TL olan muhtelif giyim eşyaları, güneş gözlüğü, gümüş takılar ve bir adet pırlanta yüzüğü çaldı. Söz konusu şahıs tutuklandı
 

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 

Ercan Havalimanı’nda dün İ.H.S.A.Z.(E-58), 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 30 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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