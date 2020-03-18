Jellerle yakalandı
Mağusa'da bir tır araç içinde gümrüğe beyan edilmemiş 296 tane cinsel gücü artırıcı jel bulundu, yasal işlem başlatıldı.
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Mağusa'da bir tır araç içinde gümrüğe beyan edilmemiş 296 tane cinsel gücü artırıcı jel bulundu, yasal işlem başlatıldı.
Polis bültenine göre, cinsel gücü artırıcı jeller, dün 10.30 sıralarında C.Y.'nin (E-70) kullanımındaki tırda yapılan aramada ele geçirildi.
Polis, C.Y. hakkında yasal işlem başlattı.
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