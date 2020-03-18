Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Jellerle yakalandı
Jellerle yakalandı

Jellerle yakalandı

Mağusa'da bir tır araç içinde gümrüğe beyan edilmemiş 296 tane cinsel gücü artırıcı jel bulundu, yasal işlem başlatıldı.

A+A-

Mağusa'da bir tır araç içinde gümrüğe beyan edilmemiş 296 tane cinsel gücü artırıcı jel bulundu, yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, cinsel gücü artırıcı jeller, dün 10.30 sıralarında C.Y.'nin (E-70) kullanımındaki tırda yapılan aramada ele geçirildi.

Polis, C.Y. hakkında yasal işlem başlattı.

Bu haber toplam 228 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler