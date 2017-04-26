Jawa Ali’den yeni bir resim sergisi…

Ali Yüksek (Jawa Ali)’nin ‘Kültürel Motor Gezileri’ adlı sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Daha önce de motor gezileriyle ilgili sergiler açan Yüksek’in açtığı beşinci sergi oldu.

Ali Yüksek, resimlerinde şimdiye kadar motor grubuyla birlikte yaptığı gezileri tuvale aktarırken son sergisinde bu motor gezilerine ülkemizin tarihi binalarını da ekledi. Büyük Han, Lala Mustafa Paşa Camii, Kumarcılar Hanı, Saint Hilarion Kalesi, Bellapais Manastırı ve Girne Limanı gibi ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini de çalışan Ali Yüksek, bu tarihi çalışmaların bir yerine de yine motorunu eklemeyi ihmal etmedi.

28 Nisan Cuma gününe kadar AKM’de açık kalacak olan sergi, Cumartesi-Pazar ise Büyük Han’da sergilenecek.