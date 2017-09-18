Zeki Erkut'un ilk romanı Jans Mans Sokağı Çocukları Lefkoşa Khora'da tanıtıldı. Khora Yayınları’ndan çıkan kitap, belgesel tadında bir Kıbrıs romanı olarak okuyucuyla buluşuyor. 16 Eylül sabahı gerçekleştirilen etkinlik, kitabı yayına hazırlayan Şifa Alçıcıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Ardından yazar, Zeki Erkut tarafından kitabın ismi olan Jans Mans Sokağı ve 1950'li yıllarla ilgili bir konuşma gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe, Jans Mans Sokağı'nda yaşayanlar da gelerek anılarıyla renk kattılar. Tanıtımın ardından davetliler kitabı imzalatma şansı da yakaladılar. Yazarın bir sonraki etkinliği 26 Eylül Salı saat 19.30'da Omorfo Khora'da ve 7 Ekim cumartesi saat 10.30'da Mağusa Khora'da gerçekleştirilecek.