‘İzole olacaklarını’ taahhüt ediyorlar
Sağlık Bakanlığı, gelen yolculara "Uçuş bilgi ve taahhüt formu" imzalatıyor.
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Sağlık Bakanlığı, gelen yolculara "Uçuş bilgi ve taahhüt formu" imzalatıyor. Söz konusu formda yolcunun, test sonucunun kendisine bildirilene dek belirttiği adreste izole olacağına, herhangi biri ile temasta bulunmayacağına, test sonucu pozitif çıkması halinde karantinaya girmeyi kabul edeceğine ve ücretini kendi karşılaşacağına dair taahhütler yer alıyor. Formda, yolcuların taahhüttün dışında bir davranış sergilemesi durumunda, hakkında yasal işlem başlatılacağı da yer alıyor
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