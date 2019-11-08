İzmir'de Gezip Görülecek En Güzel Yerler

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Türkiye'nin en güzel, en havalı ve en canlı şehirlerinden biri olan İzmir, eşsiz tarihi yapıları, birbirinden güzel semtleri, müzeleri ve çok daha fazlasıyla eşsiz bir deneyim sunmaktadır. İzmir'de gezilecek yerleri sadece şehir merkezi ile sınırlamak pek doğru değil. İzmir yakınlarında bulunan Şirince, Selçuk ve çok daha güzel köyleri ve tatil beldeleri ile, İzmir Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi.

İzmir'de Gezilecek en güzel yerlere geçmeden önce, bu şehir hakkında az biraz bilgi vermekte de yarar var. İzmir gezilmesi oldukça karışık şehirlerden biri. Yani, bir yerden diğerine gitmek bazen çok kısa sürerken bazen de saatler alabiliyor. Bu yüzden de İzmir'i, merkezde gezilecek ve çevresinde gezilecek yerler diye ayırdık.

İzmir Merkezde Gezilecek Yerler

İzmir'in en çok ziyaret edilen semtlerinden biri olan Konak, İzmir gezisine başlangıç noktası olarak tercih edilebilir. Zaten şehirdeki turistik yerlerin büyük bir bölümü, bu semtte bulunmaktadır.

1.İzmir Saat Kulesi

İzmir'in en bilinen yapılarından biri olan saat kulesi, Konak'ı süsleyen yapılardan biri. Şehirdeki en turistik yerler arasında olan bu kulenin bulunduğu yer, İzmirlilerin en güzel buluşma noktası olarak da bilinmektedir. Burası, Konak gezinize başlayabileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Buradan şehirdeki turistik noktaların büyük bir bölümüne de yürüyerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

2.Kemeraltı Çarşısı

İzmir'in en güzel ve en popüler çarşılarından biri olan Kemeraltı Çarşısı da, İzmir'de görülecek en güzel yerler arasında. Birbirinden güzel hediyelik eşyalardan aklınıza gelebilecek tüm ürünleri bu çarşıda bulabiliyorsunuz. Bu çarşı, İzmir'in en kalabalık yerlerinden. Turistlerden çok İzmirlilerin olduğu bu çarşıda, birbirinden güzel restoranları ve birkaç kafeyi de bulabiliyorsunuz. Burası İzmir'de gezilecek en turistik yerlerden bu yüzden mutlaka listenize ekleyin.

3.Kızlarağası Hanı

Yine bir tür çarşı olan bu han, fincanda pişirilen Türk kahvesi ile ünlü olan yerlerden bir tanesi. Tarihi bir yerde bulunan bu han, 1744 yılında Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılmış tarihi bir yapı. Tek katlı bedestenleriyle ile süslenmiş han, Kemeraltı Çarşısı içerisinde bulunduğundan, çarşı içerisinden kısa bir yürüyüşle rahatlıkla ulaşabilirsiniz

4.Hisar Camii

İzmir'in en güzel camilerinden biri olan Hisar Camii de, Kızlarağası Hanı'na oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Daha çok tarihi ile önemlli olan bu caminin sade bir dış yapısı bulunuyor. (https://gezicenga.com adlı sitede daha detaylı bir izmir gezi yazısı bulabilirsiniz.) Cami çevresi ise, birbirinden güzel restoranlar ve kafelerle çevrili olan oldukça hareketli bir yer. İzmir'in gezilecek yerler favorimiz olan bu camiye mutlaka bir göz atın.

5.Tarihi Asansör

İzmir'in turistik yerleri arasında olan bu asansör, şehirdeki en çok tercih fotoğraflanan yerlerden biri. Adından anlaşılacağı üzere oldukça eski bir asansör olmasına rağmen, asansörün hızına hayret edebiliyorsunuz. Asansörün bulunduğu yerden güzel manzara fotoğrafları da çekebiliyorsunuz. Ayrıca asansörün hemen yanında bir de kafe/restoran bulunmaktadır. Burada da bir şeyler yiyip içebilirsiniz.

6.St Polycarp Kilisesi

İzmir'in en güzel görülecek yerleri arasında olan bu tarihi kilise, turistlere pek alışkın olmasa da, yine de görülmeye değer. İçeriye girerken kontrolden bile geçiyorsunuz. Tabi Türkiye gibi bir ülkede kiliselerin bu denli korunaklı olması da gayet normal. Kapılar genelde kapalı. Bu yüzden dışarıda bulunan zillere basmanız gerekiyor. Kilisenin içerisi güzel ve zengin bir şekilde dekore edilmiş. İçerisini göremeseniz de dışarısından mutlaka göz atabileceğiniz yerlerden biridir.

7.Gazi Kadınlar Sokağı

İzmir'de gezilecek yerler arasında en popüler yerlerden bir diğeri de daha çok gece hayatı ile tanınan Gazi Kadınlar sokağıdır. Burası, geceleri birbirinden güzel ve kaliteli barlar ve gece kulüplerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca gündüz vakitlerinde de bu tarihi sokağı dolaşabilirsiniz. Gündüzleri birkaç açık kafeyi de burada bulabiliyorsunuz. İzmir gece hayatı için tercih edilebilecek bu sokağa da geceleri bir şeyler içmek için veya ortama bakmak için de göz atabilirsiniz.

8.Agora Antik Kenti

Konak’ta bulunan Agora Antik Kenti, muhteşem Kadifekale manzarasıyla oldukça popüler yerlerden. Antik kent içerisinde bulunan Bazilika, mezar taşları, heykeller, kanallar ve yazıtlar ile Konak gezilecek yerler listenizde mutlaka olması gereken yerlerden diyebilirim. İzmir’in tarihi yerleri arasında olan bu antik kent, 3 katlı olarak yapılmış ve Dünyanın en büyük agoralarından biri olarak biliniyor. Konak’ın Namazgah semti sınırları içerisinde bulunan Smyrna Agora Antik Kenti içerisinde kaçırılmaması gereken yerler ise, Roma Hamamı, Faustina Caddesi ve Kent meclisi olarak bilinen yer diyebilirim. Antik kente müzekart ile ücretsiz olarak girebiliyor olmanız da, bu yerin değerini arttıran etkenlerden.

9.İzmir Kordon

İzmir'in en güzel manzarasını seyredebileceğiniz yerlerden biri olan İzmir Kordon, şehirde gezip görülecek en güzel yerlerden. Kordon boyunca bisiklet sürebilir veya gün batımı manzarasını buradan seyredebilirsiniz. Yada bir banka oturup insanların gelip geçişini ve denizi seyredebilirsiniz. Son zamanlarda yapılan turizm çalışmaları sayesinde İzmir'in en güzel yerlerinden biri olarak tanımlanan Kordon Boyu da İzmir de görülecek yerler arasında mutlaka bir göz atınç.

10.Atatürk Müzesi

Kordon yürüyüş yoluna oldukça yakın bir konumda bulunan bu müze de, İzmir gezilecek yerler listesinde yer alması gereken güzel müzelerden.

M.Kemal’in hayat hikayesini en iyi öğrenebileceğiniz yerlerden bir olan bu Müze, Atatürk’ün kişisel eşyaları ile muhteşem bir şekilde süslenmiş.

Takfer Efendi tarafından bir ev olarak 1875’de yapılmış olan bu bina, 1926 yılında İzmir Belediyesi tarafından satın alınmış ve Atatürk’e hediye edilmiştir. Atatürk’ün İzmir’e geldiği zamanlarda konakladığı bu ev, Atatürk’ün ölümünden sonra, yine İzmir Belediyesi tarafından, 1940’da müze yapılmak amacıyla değiştirilmiş.

İzmir Selçuk'ta Gezilecek Yerler

Selçuk İzmir'in en güzel ilçelerinden biri. Efes Antik Kenti ile ünlü olan Selçuk'ta gezip görülecek birbirinden güzel tarihi ve turistik yerleri de fazlasıyla bulabilirsiniz. İzmir'e kadar gidip de Selçuk'ta tarihi efes antik kentine gitmeden olmaz. Burada birbirinden eski tarihi kalıntıları görebilirsiniz. En önemlisi de Celsus Kütüphanesi'dir. İzmir'in en ünlü yerlerinden biri olan Selçuk'ta listenizde olması gereken yerlerden.

Şirince, yine Selçuk'ta bulunan güzel bir köy. Şarapları ile ünlü olan bu köy şipşirin, aynı adı gibi. Bu köy de İzmir'de görülecek en güzel yerlerden bir tanesi. Zamanınız varsa bu köye de mutlaka göz atın deriz.

İzmir gezilecek yerler için daha birçok turistik ve tarihi yerlerden bahsetmek mümkün. Fakat, şehirde en popüler olan ve en çok ziyaret edilen yerlerden bazıları bunlardır. İzmir, oldukça geniş bir şehir. Bu yüzden de en az 1 haftalık bir sürenizi bu şehir için ayırmanızda da yarar var. Bu şehri öyle 1-2 güne sığdıramazsınız.