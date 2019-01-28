İzmir Başkonsolosluğu'na Servet Başaran atandı
KKTC İzmir Başkonsolosluğu görevine Servet Başaran atandı.
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KKTC İzmir Başkonsolosluğu görevine Servet Başaran atandı.
Halen Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde Müdür/Temsilci olarak görev yapan Servet Başaran'ın başkonsolosluk görevi 1 Ağustos 2019’da başlayacak.
KKTC İzmir Başkonsolosluğu görevini halen İpal Emin sürdürüyor.
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