İzmir'den bir patlama haberi geldi.

Bayraklı ilçesindeki adliyenin hakim ve savcıların giriş yaptığı C kapısına yakın bir noktadaki araçta patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı.

Patlamanın terör saldırısı olup olmadığına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Bölgede bomba ihtimali üzerine güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

16:30

DHA: 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerinde yanan bir araç olduğu belirtiliyor. DHA'nın haberine göre, olayda 3 kişi yaralandı.Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

"TERÖRİSTLERLE POLİS ÇATIŞMAYA GİRDİ"

DHA ayrıca, polislerle çatışmaya giren teröristlerden birinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı.

Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok.

16.40

SİLAH SESLERİ GELDİ İDDİASI

AA İzmir Bölge Temsilcisi Caner Baysal, patlama sonrası bölgeden silah sesleri geldiği ve bir kişinin kaçtığına yönelik iddialar olduğunu da söyledi.

"AVUKATLAR DA O KAPIYI KULLANIYOR"

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan'ın CNN TÜRK canlı yayınında verdiği bilgilere göre patlamanın olduğu kapı sadece hakim ve savcıların geçtiği bir kapı değil vatandaşların ve avukatların da giriş çıkış yaptığı bir nokta. Adliye içinde de bir koşuşturmacanın olduğu söylenen baro Başkanı, "adliye içerisindekiler güvenli bir bölgeye alınıyor" dedi.

16:50

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerden 2’si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristle polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti.

Saldırıda yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi. Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

SİYAH MONTLU, BEYAZ BERELİ

AA'nin haberine göre Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri,bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı.

"BOMBALI ARAÇ TESPİTLERİ VAR"

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"İzmir'e yönelik uzun süredir süren tahrikler var. Herhalde bunlardan kaynaklı olacak ki bir patlama gerçekleşti. İtfaiye olaya müdahale etmiş vaziyette. Sahada yoğun bir görev sürdürülüyor. Bir bombalı araç olduğu söyleniyor. Bir Dobla aracın patlatıldığına yönelik tespitler var. Alanda güvenlik önlemleri hat saftada. Olayla ilgili detaylı bilgi henüz yok."

17:00

Patlamada 7 kişinin yaralandığı haber verildi.

17:05

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 10 yararlının olduğunu, yaralıların birinin durumumun ağır olduğunu söyledi.

17:20

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Patlamanın görgü tanığı Avukat Çağatay Akar "çok ciddi ve büyük bir patlama" meydana geldiğini söyledi.

Olay anında adliye yakınındaki ofislerinde toplantı halinde olduklarını söyleyen Akar, NTV canlı yayınında şunları söyledi:

"Büyük patlama sesi duyduk ardından çatışma gerçekleşti. Sanırım bir araç havaya uçtu. Camdan bakınca arabanın yandığını gördük, beyaz bir ticari araç da yanıyordu. Polis ve güvenlik görevilileri ateşe karşılık verdi.

Bizim ofisimizden kaybımız yok ama diğer meslektaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok sayıda ambulans ve polis aracı var. Ocak ayının ilk haftası adliyeler çok yoğun olmaz, nadir duruşmalar bu saate kadar devam eder. Adliyenin kalabalık olmadığı zamanlardı. Çok yoğun bir saat değil."

17:25

"İZMİR İÇİN ALARM VERİLMESİNDEN SÖZ EDİLİYOR"



İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise NTV'ye şu bilgileri verdi:

"Patlamadan 10 dakika önce adliyenin önünden geçtik, yoğun bir trafik vardı. Patlamayı duyduğumuz zaman kaygımız katlandı. Yoğun kalabalığın olduğu bir bölge. C Blok'ta adliye muhabirlerinin odası vardır. Meslektaşlarımızı aradık. Çok sayıda yaralı hastanelere taşındığını öğrendik. Çevrede ofisi ya da konutu olanlardan öğrendiğimiz binalarda hasarlar olduğu yönünde. İzmir için farklı noktalar konusunda bir alarm verilmesinden söz ediliyor. İki aracın patlamış olabileceği yönünde bilgiler var."

"BİZE GELEN UYARILAR VARDI"

Başka bir görgü tanığı Avukat Emirhan Yaşıt şunları söyledi:

"Patlama meydana gelince o noktaya gittik. Büyük bir duman kalktı, ardından çatışmalar başladı. Güvenlik güçleri de hızlı reaksiyon verdi. Adliyenin çevresine doğru vatandaşlar güvenli bölgeye çekildi. Doğrudan güvenlik koridoruna alındı bölge. Hala o bölgedeyiz. Ağır ceza mahkemelerinin ağırlıklı olduğu yerin girişi. Bu bölgede hakim-savcı otoparkı var. Cadde üzerinde personellerin çıkış anında kullandığı araçlar duruyor. Ana kapı olması nedeniyle günün her saati yoğundur. Ancak ocak ayı nedeniyle normalin altında bir kalabalık olur. Tam da doğrudan hakim-savcıların giriş yaptığı ve güvenlik güçlerinin sabit olarak durduğu bir nokta. Güvenlik güçleri hedef alınmış gibi görünüyor. İzmir Adliyesi güvenlik tedbirleri yüksek bir yer. Adliyeye giriş çıkışlarda daha dikatli olunması kosunuda bize gelen uyarılar vardı."

17.30

AA'nın haberine göre, patlamada iki kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin biri polis diğeri ise adliye çalışanı olduğu bildirildi.

17:45

İzmir Valisi Erol Ayyıldız patlama hakkında bilgi verdi, bir araç Adliye önünden geçerken, polis tarafından aranmak istemesi üzerine patlatıldı. Çıkan çatışmada iki terörist ölü olarak ele geçirildi, üçüncü terörist aranıyor. Teröristlerin yanlarında iki kalaşnikof tüfek, 8 tane el bombası ve pek çok mermiler ele geçirildi. İlk değerlendirme, terör saldırısının PKK tarafından planlandığı yönünde. 6-7 yararlı var.