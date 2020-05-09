İzinsizce güneye giden şahıs tespit edilerek tutuklandı

Güneye izinsiz giderek 20 ay orada tutuklu kaldıktan sonra kuzeye gelen zanlı İ.A. tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Kanteper, 2018 yılının Ekim ayında zanlının GT 428 Plakalı araç ile Lefkoşa’nın güneyine geçtiğini belirtti. Polis, zanlının 24 Nisan’da Ledra Palas geçiş noktasından kuzeye geldiğinin tespit edildiğini, gönüllü ifadesinde 20 ay güneyde tutuklu kaldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının salgın nedeniyle karantinaya alındığını da kaydetti. Soruşturmanın tamamladığını belirten polis, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklaması haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve iki kefilin 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.