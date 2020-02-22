İzinsizce güneye geçen zanlılar, kuzeye geçerken yakalandı

Lefkoşa’da Lokmacı geçiş noktasından izinsiz olarak kuzeye geçmeye çalışırken yakalanan H.H. ve M.H. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen bugünkü tutukluluk duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Serdar Taş, yeminli şahadet vererek olguları aktardı.

Taş, zanlılar H.H. ve M.H.’nin 3 Kasım 2019 tarihinde TC kimlik kartları ile Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığını belirterek, zanlıların 4 Kasım 2019 tarihinde ise Kermiya’dan izinsizce güneye gittiklerini kaydetti. Taş, zanlıların 21 Şubat 2020 tarihinde ise Lokmacı geçiş noktasından kuzeye tekrar gelmeye çalıştığını dile getirerek bu esnada tespit edildiklerini söyledi.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadelerin mevcut olduğunu açıklayan Taş, sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti dinleyen Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.