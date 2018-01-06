İzinsiz sms’ler ‘KAOS’ OLDU

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu: Yüksek Seçim Kurulu’ndan talep gelirse müdahale edilebilir. Özel şirketlerin reklam amaçlı mesajlarından sonra, seçim propagandası sürecinde bazı adayların cep telefonlarımıza İZİNSİZ gönderdiği mesajlar bezdirdi. Seçim propagandası sürecinde cep telefonlarımıza bazı Milletvekili Adayları tarafından gönderilen İSTENMEYEN MESAJLAR’a ilişkin, ‘Ticari’ olmadıkları için mevcut yasada herhangi bir düzenleme yok… SEÇİM YASAKLARI içerisinde atılacak mesajlarla ilgili ise Yüksek Seçim Kurulu’nun müdahale şansı bulunuyor… “Yüksek Seçim Kurulu kendi yasal düzenlemelere göre aykırılık tespit ederse onlar karar üretip bizden müdahale isteyebilir. Nitekim geçtiğimiz hafta bir anket yayını ile ilgili bizden destek istediler, biz de müdahale ettik” diyen Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, YSK ile düzenli bir istişareleri olduğunu ve karar doğrultusunda müdahale edebildiklerinin altını çizdi.

Meltem SONAY

Özel şirketlerin reklam ya da siyasi amaçlı mesajlarından sonra, seçim propagandası sürecinde bazı adayların cep telefonlarımıza İZİNSİZ gönderdiği mesajlar bezdirdi.

Özellikle sosyal medyada çok tartışılan İZİNSİZ MESAJ gönderen bazı adayların yanı sıra, GSM Operatörleri’ de ‘telefon numaraları izinsiz dağıttıkları’ için eleştiri oklarına hedef oluyor…

Seçim propagandası sürecinde cep telefonlarımıza bazı Milletvekili Adayları tarafından gönderilen İSTENMEYEN MESAJLAR’a ilişkin, ‘Ticari’ olmadıkları için mevcut yasada herhangi bir düzenleme yok.

SEÇİM YASAKLARI içerisinde atılacak mesajlarla ilgili ise Yüksek Seçim Kurulu’nun müdahale şansı bulunuyor…

BTHK’nın direk olarak yapabileceği bir şey yok…

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BHTK) Başkanı Kadri Bürüncük, adayların cep telefonlarına gönderdiği mesajlara ilişkin kuruma ulaşan bir şikayet olmadığını belirtti.

‘İstenmeyen mesajlar’la ilgili yasada bir madde olduğunu belirten Bürüncük, daha önce operatörleri bu konuda uyardıklarını da kaydetti.

Bürüncük, seçim propagandası maksatlı adayların attıkları İZİNSİZ mesajlara ilişkin ticari olmadıkları için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun direk olarak yapacağı bir şey olmadığını da ifade etti.

Tüzük hazırlandı… Mevzuat ve savcılık görüşü bekliyor…

Genelde alış veriş yapılan yerlerin numaraları alıp yasal olmayan bir şekilde reklam amaçlı başka taraflarla da paylaştığına işaret eden Bürüncük, bu tip mesajlar göndermeden önce, öncelikle tüketicinin onayının alınması gerektiğine vurgu yaptı.

“Her halukârda mesajların altına bu tip mesajları reddedebilmeye ilişkin bilgilendirme de bulunmalı. Öncesince onay vermiş olsanız da her mesaj aldığınızda mesajın altında iptal etme hakkının tüketiciye verilmiş olması lazım” diyen Bürüncük, ticari mesajlar dışında da istenmeyen mesajlara ilişkin düzenlemeler içeren tüzüğün hazırlandığını, mevzuat ve savcılık görüşü beklediğini anımsattı.

Tüketici haklarına ilişkin tüzük taslağında, rahatsız edici içerikli veya siyasi amaçlı mesajlara ilişkin düzenlemeler bulunduğuna işaret eden Bürüncük, şu anda seçim maksatları açısından atılan bu mesajlara ilişkin yapılabilecek direk bir şey olmadığını da belirtti.

YSK ile düzenli istişare!..

“Yüksek Seçim Kurulu kendi yasal düzenlemelere göre aykırılık tespit ederse onlar karar üretip bizden müdahale isteyebilir. Nitekim geçtiğimiz hafta bir anket yayı ile ilgili bizden destek istediler, biz de müdahale ettik” diyen Bürüncük, YSK ile düzenli bir istişareleri olduğunun altını çizdi.

“Yüksek Seçim Kurulu karar üretirse benzer şekilde bir müdahale olabilir” diyen Kadri Bürüncük, YSK’nin seçim yasakları bilgilendirmesine ilişkin BTHK’ya da dağıtım yaptığını kaydetti, “Biz de o konularla ilgili ihtiyaç olursa diye on-call olacağız” dedi

“Şikayette bulunun”

Onayı olmadan mesaj alan veya onay verip bir süre sonra iptal etmek istediği halde, iptal bilgisi olmadığı için yapamayan kişilerin BTHK’ya şikayette bulunabileceğini kaydeden Bürüncük, bu anlamda tüketicilere de çağrıda bulundu.

YASA NE DİYOR?

Elektronik Haberleşme Yasası’nın, ‘TALEP EDİLMEYEN HABERLEŞME’ye yönelik 95. maddesi,

Elektronik haberleşme yöntemlerinin ancak, ‘abonelerin RIZA GÖSTERMİŞ OLMALARI’ şartıyla pazarlama amacıyla kullanılabileceğini söylüyor.

Yine yasanın ilgili maddesine göre abone, ‘VERDİĞİ İZNİ KOLAYCA VE ÜCRETSİZ İPTAL EDEBİLİR’.

Bu amaçla, abone izin verse dahi, haberleşme sağlayıcı, ‘İZNİN İPTAL EDİLEBİLECEĞİNİ VE İPTAL YÖNETEMİNİ HER MESAJINDA’ belirtmekle de yükümlü.

Yasaya göre, bir hizmet veya üzün kapsamında, müşterilerinden bir ürün veya hizmetin satılması bağlamında, elektronik haberleşme için gerekli irtibat bilgilerini topladığında, daha sonra her mesaj gönderdiğinde, abonesine verdiği izni iptal etme fırsatını açıkça ve belirgin olarak vermek zorunda.

ONAY alınmadan atılan reklam mesajları YASA DIŞI!

Yasa kapsamında, TİCARİ AMAÇLI, ‘izinsiz’ mesaj YASA DIŞI. Ticari amaçlı mesajlar atılmadan tüketiciden onay alınması gerektiğini ifade eden BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, atılan mesajlarda da nasıl iptal edilebileceğinin açıkça belirtilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yasa, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na yapılacak şikayetler veya kurumun kendi tespiti ile haberleşme sağlayıcılarına yasa gereği ‘idari ceza’ uygulamasına da olanak veriyor. Yürürlükteki yasa şu anda sadece haberleşme sağlayıcılarına, yani GSM Operatörlerine idari cezayı kapsasa da, ‘izinsiz mesaj atan şirketlere’ yönelik yasa çalışması da yasallaşma yolunda, Meclis ilgili komitesinde görüşülüyor.

1 milyon ABD Doları’na kadar cezası var!

Kurum, ihlali yapan haberleşme sağlayıcısına, ihlalin yapıldığı yılda gerçekleştirilen cironun %1’ine kadar ancak her halükarda 1,000,000.-USD (Bir Milyon Amerikan Doları)’nı aşmayan idari para cezası verebilir.