İzinsiz kazıda toplam 6 tutuklu

Alevkayası’nda izinsiz kazı yaptıkları sırada buldukları eski eserleri tasarruflarına geçirmekle suçlanan S.Ç., Ö.A. ve Ö.B.’nin tutuklanmasının ardından suç ortakları olduğu tespit edilen L.B., M.İ. ve E.A. da tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Emrah Lambasuyucu olayla ilgili bulguları aktardı.

Lambasuyucu, L.B., M.İ. ve E.A.’nin 28 Nisan tarihinde Girne'de Alevkayası’nda meydana gelen "Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu Ve İzinsiz Kazı Yapmak" meselesiyle bağlantıları olmakla suçlandıklarını söyledi.

Polis, 28 Nisan tarihinde saat 15.15 sıralarında Alevkayası bölgesinde zanlılar S.Ç., Ö.A. ve Ö.B.’nin tasarruflarında bulundurdukları kazma ve küreklerle yetkili makamdan izinsiz kazı yapıp, yapmış oldukları kazı neticesinde eski eser nitelikli toplamda 25 parçadan oluşan eski eser elde ettiklerini söyledi.

Polis zanlıların Girne Polis Müdürlüğü cürümleri önleme şubesi tarafından yapılan operasyon neticesinde suçüstü tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Lambasuyucu mesele ile ilgili olarak zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonlarında çeşitli yerler ile ilgili ve eski eserler ile ilgili olarak görüntülerin bulunduğunu ve zanlı L.B.'nin kazı yapılan bçlgede bulunduğunu ve kazı alanında çıkan 2 adet eski eser nitelikli parçayı tasarrufuna aldığının tespit edildiğini belirtti.

Lambasuyucu zanlı L.B.’nin 1 Mayıs tarihinde Çatalköy’deki evinde yapılan arama söz konusu eski eserlerin bulunduğunu ve emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis tutuklanan zanlı M.İ.’nin ise evinde herhangi bir kanunsuz bir şey bulunmadığını ancak birkaç kez diğer zanlılarla kazı çalışmalarında çalıştığını tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlı E.A.’nın evinde yapılan aramada da kanunsuz bir şey bulunmadığını ancak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde Şubat ve Mart ayları içerisinde kazı çalışmalarının yapıldığı mevkilerde gözcülük görevi yaptığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu zanlıların diğer zanlılar ile birlikte davalarının birleştirilmesi vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması maksadı ile soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Önce 3 tutuklu

28.04.2020 tarihinde Girne'de Alevkayası mevkiinde Girne'de sakin S.Ç. (E-38/Şoför), Ö.A. (E-51/Şoför) ve Ö. B.’in (E-52/Boyacı) tasarruflarında bulundurdukları kazma ve küreklerle izinsiz kazı yapıp, yapmış oldukları kazı neticesinde eski eser nitelikli 45 parçadan oluşan eski eser elde ettiler.

Zanlıların kazı yaptıkları yerde 25 adet, zanlı Ö.A.’nın evinde yapılan aramada ise 20 parça eski eser nitelikli parçalar bulunarak polis tarafından emare olarak zapt edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün daha tutuklu kararı alınmıştı.