İzinsiz ikametten 4 tutuklu…
Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülkede izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiği toplam dört kişiyi tutukladı.
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Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülkede izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiği toplam dört kişiyi tutukladı.
Polis basın bültenine göre, 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, Güzelyurt’ta üç ve Lefkoşa’da bir olmak üzere izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen toplam dört kişi tutuklandı.
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