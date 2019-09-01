İzinsiz ikametten 4 tutuklu…

Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülkede izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiği toplam dört kişiyi tutukladı.

Polis basın bültenine göre, 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, Güzelyurt’ta üç ve Lefkoşa’da bir olmak üzere izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen toplam dört kişi tutuklandı.