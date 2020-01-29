İzinsiz ikametten 2 tutuklu

Girne’de yapılan kontrollerde ülkede izinsiz olarak bulundukları tespit edilerek tutuklanan zanlılar A.N. ve K.A. dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 24 Ocak’ta Girne’de gerçekleştirilen rutin kontrollerde zanlılar A.N. ve K.A.’nın ülkede izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını, soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.