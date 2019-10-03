İzinsiz ikamete 1 gün tutukluluk

Ülkede izinsiz ikamet eden M.S.İ. ve R.H. tutuklanarak bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, şahısların izinsiz ikamet ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, şahısların ülkede hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Yorgancı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için şahısların 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer’in, şahısların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.