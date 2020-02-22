İzinsiz ikamet eden zanlılar için ‘ihraç süreci’

İkamet izinsiz oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A.M ile M.Z tutuklanarak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beridir izinsiz ikamet eden M.Z ile 2019 yılı Şubat ayından bu yana izinsiz durumda olan M.A.M’nin tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlı M.Z’nin üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığını da ifade etti.

Zanlının kimliği ile ilgili herhangi bir izahatta bulunamadığını söyleyen Polis, her iki zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatılacağını kaydetti, işlemlerin halen devam ettiğini söyledi. Polis, mahkemeden 7 gün daha süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.