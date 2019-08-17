İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucunda izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün ve bugün, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da yapılan denetimlerde ayrıca, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 11 kişi de tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.