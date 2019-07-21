İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı. Polis açıklamasına göre, 20- 21 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde denetimler yapıldı. Denetimler sonucu, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen, Lefkoşa’da bir kişi, Girne’de bir kişi, Güzelyurt’ta bir kişi olmak üzere toplam 3 kişi tutuklandı.

Ahmad’in ölüm nedeni kalp yetmezliği

Turunçlu - Vadili anayolu üzerinde önceki gün bisiklet sürerken yaşamını itiren 70 yaşındaki Mümtaz Ahmad’ın ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu bildirildi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ahmad’ın dün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

‘İş yerinin parasını ve cep telefonunu çalan’ şahıs tutuklandı

Düzova'da bir iş yerinde çalışan D.H. (K- 24), 8 Ocak 2018 – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında, iş yerine ait gıda ürünlerinin satışından tahsil ettiği 24 bin 540 TL nakit parayı ve iş yerine ait cep telefonunu iş yerine teslim etmeyip çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen dün tutuklandı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.