Karaoğlanoğlu’nda, yasal müzik izni olmamasına rağmen 04.00’e kadar açık hava diskosu olarak faaliyet gösteren ve bölge halkının yoğun şikâyetlerine konu olan, Musmer Trading Ltd tarafından işletilen “Club Q” isimli eğlence mekânı hakkında, mahalle halkının başvurusu üzerine tek taraflı ara emri verildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nce verilen karar gereğince Club Q isimli işletme gece saat 01.00’den itibaren müzik yapmaktan men edildi.

Söz konusu club daha önce de bölge halkının, çevreye verdiği yoğun rahatsızlığa rağmen ilgili makamların başvurulara kayıtsız kaldıkları şikâyetiyle gündeme gelmişti.