İzinsiz açılan 'yatılı din kursu' KAPATILACAK

YENİDÜZEN'in yayınları etkili oldu, Eğitim Bakanlığı harekete geçti, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, çocuklara izinsiz ‘yatılı din eğitimi’ verdiği tespit edilen Alsancak Misafirhanesi’nin kapatılması için çalışma başlattı. Daire Müdürü Cengiz Uzun 'Denetim raporunu' Eğitim Bakanlığı'na iletecek, son sözü bakanlık söyleyecek

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, gerekli yasal prosedürün yapıldığını, imzalayacağı raporu Bakanlık Müsteşarına sunacağını söyledi.

Uzun, “Yükseköğretim yurtları haricinde yatılı yurt açılamaz, kaldı ki verilen eğitimin de Bakanlık tarafından izni yok” dedi.

Dila ŞİMŞEK

Alsancak’ta çocuklara izinsiz ‘yatılı din eğitimi’ verildiği tespit edilen Alsancak Misafirhanesi’nin kapatılması için çalışılıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, gerekli yasal prosedürün yapıldığını, imzalayacağı raporu Bakanlık Müsteşarına sunacağını söyledi.

‘Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’ adı altında, izinsiz olarak 5. ve 8. sınıflar arasındaki 60 çocuğa ‘yatılı din kursu’ verilen misafirhaneyi, kendisinin kapatma yetkisinin olmadığını ifade etti.

Uzun, “Yükseköğretim yurtları haricinde yatılı yurt açılamaz, kaldı ki verilen eğitimin de Bakanlık tarafından izni yok” dedi.

“Birçok yurda denetim başlatıyoruz”

Bugün yasal işlemler üzerinde çalışılacağını açıklayan Uzun, Alsancak Belediyesi’nin hafta sonu misafirhaneyi denetimi altında tuttuğunu dile getirdi. Müsteşarın imzasıyla kısa sürede misafirhanenin kapatılabileceğini belirtti.

Uzun, ülkedeki tüm yurtlar için imkanlar dahilinde denetleme başlattığını, yasalara uymayan yurtların duruma göre uyarılacağını veya kapatılacağını açıkladı.