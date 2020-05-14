‘İzinli yolculuk’

Sosyal medyaya yansıyan, Güzelyurt’ta çekilmiş bir otobüs fotoğrafı, eleştiri ve tepkiye neden oldu.

Salgın nedeniyle toplu taşımaya izin verilmediği için, birçok kişi ihlal ve suç olduğunu savundu.

Ancak YENİDÜZEN’in Polis Basın Subaylığı’ndan edindiği bilgiye göre, Güzelyurt bölgesindeki bazı işçilerin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın izni ile ulaşımı sağlandı. Yolcuların aralarında birer koltuk mesafesi bıraktığı, maske ve eldiven taktığı da belirtildi.