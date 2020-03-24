“İzin belgesi için polis de yetkili”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, acil hizmet ve desteklerin aksamaması, halktan gelen acil taleplere yaygın cevap verebilmek amacıyla sokağa çıkma izin belgesi başvurularında bölge polis müdürlüklerine de yetki verildiğini açıkladı, “Kişiler kendi bölge polis müdürlüklerinden de izin belgesi başvurusu yapabilecektir” dedi.

İşte Baybars’ın açıklaması:

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA

ÖNEMLİ DUYURU

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi çerçevesinde halkımıza en hızlı ve güvenli şekilde yardımcı olmak, destek vermek için çalışan Kaymakamlıklarımızın acil destek hatları ve WhatsApp mesaj hatları aşırı yoğunluk yaşamaktadır.

Bu durumun acil hizmet ve yardımların aksamasına neden olmaması için kişilerin sokağa çıkma izin belgesi başvurusu amacıyla sadece kendi ilçelerindeki kaymakamlıkların irtibat numaraları ve WhatssApp mesaj hatlarından tek başvuru yapmaları yeterli olmaktadır.

Acil hizmet ve desteklerin aksamaması, halkımızdan gelen acil taleplere yaygın cevap verebilmek amacıyla sokağa çıkma izin belgesi başvurularında bölge POLİS MÜDÜRLÜKLERİNE de YETKİ verilmiştir. Kişiler kendi bölge polis müdürlüklerinden de izin belgesi başvurusu yapabilecektir. Bunun yanı sıra kişilerin sokağa çıkma izin belgesi başvurusu için altı ilçe Kaymakamlığı hafta içi Saat:09.00-13.00 arasında sadece sokağa çıkma izin belgesi başvurusu almak için açık tutulacaktır.

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi kapsamı dışında kalanlar ve verilen irtibat / WhatsApp mesaj hatlarına birden fazla mesaj atan kişilerin izin belgesi başvuruları oluşturulan denetim sistemi tarafından güvenlik tedbirleri açısından ret edilecektir. İzin Belgesi Başvurusu yapacak olan kişilerin Kaymakamlıklara ve Bölge Polis Müdürlüklerine tek başvuru yapmış olması gerekmektedir.

İzin Belgesi Başvurusu yapacak olan kişilerin İrtibat ve WhatsApp mesaj hatlarından tek seferde belirtmesi gereken zorunlu bilgiler:

Adı-Soyadı : ...........................

Kimlik No : ...........................

Adresi : ...........................

Varış Adresi : ...........................

Görev/Amaç : ..........................

Gün ve Saat : ...........................

İzin belgesi almak için kişilerin bulunduğu İlçe Kaymakamlıkları ile temas etmesi gereken WhatsApp mesaj hatları aşağıda olup, düzenlenecek sanal izin kağıdı ile de izinlendirme yapılabilecektir.

Tüm Kaymakamlıklar hafta içi 09:00 - 13:00 saatleri arasında sadece izin işlemleri için açık olacaktır.

WHATSAPP MESAJ HATLARI

Lefkoşa için : 0548 829 1051

Mağusa için : 0548 829 1052

Girne için : 0548 829 1053

İskele için : 0548 829 1054

Güzelyurt için : 0548 829 1055

Lefke için : 0548 829 1056

MERKEZ KAYMAKAMLIĞI WHATSAPP MESAJ HATTI

Lefkoşa İçin : 0539 102 0174