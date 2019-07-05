Izgara alev aldı, elleri ve yüzü yandı

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Sabor Restoran’da aşçı olarak çalışan Emrah Yılmaz (E-32) dün ızgara ve ocağın ısınması için ateşleme yaptığı esnada ızgaranın aniden alev alması sonucu elleri ve yüzünde birinci derecede yanık oluştu.

Yılmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.