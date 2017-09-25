İzcan: "Reddediyoruz"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Türk ve Rum yöneticilerin birbirlerine yasakçı ve sert bir zihniyetle yaklaştığını belirterek, “Toplumlararası ilişkilere kalıcı zarar veren bu yol, yol değil. Reddediyoruz” ifadesini kullandı.

Yazılı açıklamasında son günlerde kuzey ve güneydeki yönetimlerin aldığı bazı kararları eleştirdi.

İzcan, “Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda temel ihtiyaç, iki toplumun yakınlaştırılarak toplumlararası güven ortamının yaratılmasıdır. BKP, Kıbrıs’ın her iki yanındaki şoven ve ayrılıkçı kesimleri uygulamalarından dolayı protesto eder” dedi.

İzzet İzcan, tek çıkar yolun halkların kardeşliğinden geçtiğini de vurguladı.