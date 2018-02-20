İzcan: “Kıbrıs’ta yaşanan sorunlar baskı ve tehditlerle aşılamaz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs’ta yaşanan sorunların baskı ve tehditlerle aşılamayacağını belirterek, en erken zamanda Guterres belgesi çerçevesinde özlü görüşmelerin başlaması gerektiği görüşünü ifade etti.

İzcan yazılı açıklamasında, petrol ve doğal gaz araştırmaları konusunda, “Rum tarafına izin vermeyeceğiz, çözüm olmasa da payımızı isteriz” şeklindeki açıklamaların gerçekçi olmadığını ve bu açıklamaların ileride ciddi çatışmalara neden olabileceğini savundu.

İzcan, “Kıbrıs’ın her karış toprağında iki toplumun da hakları vardır ve bu haklara karşılıklı saygı göstererek sonuç alınabilir” dedi.

“Kıbrıs’ın etrafındaki ateş çemberi, çatışma kültürü ile hareket edildiğinde felaketler yaşanacağının en açık göstergesidir” diyen İzcan, iki tarafı da çözüm çalışmalarına açık destek vermeye çağırdı.