İzcan: “Geçiş kapılarının açılması vakti geldi”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs'ın güneyi ve kuzeyi arasındaki geçiş kapılarının açılması vaktinin geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulunarak, geçiş kapılarının birlikte açılabilmesi için, Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiadis ile temas kurmasını istedi.

İzcan yazılı açıklamasında, Kıbrıs'ın güneyinde çalışan 1500 üzerinde Kıbrıslı Türkün ciddi sıkıntılar çektiğini, işlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti ve bu konuda atılacak bir adımın ülke ekonomisine de ciddi yararlar sağlayacağını ifade etti.

Güneyde öğrenim gören, üniversite sınavlarına hazırlanan yüzlerce öğrencinin bulunduğuna, hastahanelerde tedavi gören başta kanser hastaları olmak üzere birçok vatandaşın mağdur olduğuna dikkat çeken İzcan, “Bunun yanında ülke ticaretinin kalkınması, başta Arasta esnafı olmak üzere ticari hayatın canlanması, geçiş kapılarının açılmasına bağlıdır” dedi.