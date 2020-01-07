İYİMSER BİR YAZI

Gündeme baktıkça insanın içi kararıyor, ama ben bugün iyimser bir yazı yazacağım.

İnsan isterse yaparmış.

En azından deneyeceğim.

Kara haberlerden, kötü gelişmelerden herkes gibi ben de bıktım çünkü…

Şöyle ‘lay lay lom’ tadında yazılar yazsak arada bir, ne iyi olur, değil mi?

Hepimizin morale ihtiyacı var.

İşler kötüye gittikçe daha da demoralize oluyoruz.

Ekonomik, siyasi, evrensel bakımlardan iç açıcı gelişme yok gibi…

Aslında var da gündemin çok gerisinde kalıyor onlar.

Biz neleri konuşuyoruz?

Mesela İran-ABD gerilimini… Amerikan topraklarında dahi saldırı yapabilecek güçte olduklarını açıklayan ve ‘Trump’un kellesi’ için 80 milyon dolar ödül koyduğunu açıklayan İran’ın tavrını es geçebilir misiniz?

Sanki bir kovboy filmindeyiz ve ‘wanted’, yani ‘aranıyor’ diye sağa sola resimleri asılan ‘suçlular’ sahnesi çekiliyor.

Oysa değil…

Ama bugün bu gibi konulara girmek yok!

Bugün iyimser bir yazı çıkacak buradan.

Kararım kesin.

* * *

Bizim ‘mahalle’ye bakalım, ne var ne yok diye…

Toplum huzursuz. İnsanlar yollarda ölmesin diye ‘sivil itaatsizlik’ gibi çağrılar, eylemler yapılıyor.

Çünkü devlet ortada yok!

Siyaset bir yerlere saklanmış gibi…

Vatandaş da ‘madem öyle, ben hallederim’ deyip kolları sıvadı.

Devletin ve de siyasetin ortalıktan toz olması hayra alamet değil ama bireylerin ‘biz buradayız’ demeleri son derece önemli ve umut verici…

Çok sayıda insan kafa yoruyor, yolların rezil halini nasıl tersine çeviririz diye… Ve seyrüsefere zam yapıp ortadan kaybolan hükümeti ‘titreyip kendinize gelin’ diyerek uyarıyor.

Bundan korkmak, çekinmek, altında buzağı aramak gerekmez.

Doğa boşluk tanımaz kuralı devrede, hepsi bu…

O kadar boşluk var ki memlekette!..

Ve dolunca o boşluk bakın ne de güzel bir umuda dönüşebiliyor.

* * *

Söz verdiğim gibi negatif konulardan bahsetmeyeceğim bugün…

Mesela birçok Avrupa ülkesinden daha pahalı hale gelen KKTC’de insanların yaşayamaz hale geldiğini anlatmayacağım. Zaten hepimiz battık!

Fiyatlar uçuşta, maaşlar yerle yeksan…

Ekonomik göstergeler sürekli aşağıya doğru gidiyor.

‘Türkiye’den parayı hemen kaparız’ diyenler bu aralar suskun…

Sanayi 5 sene öncesine gitmiş…

Turizm ve ticaret Güneyden geçişler dursa ayakta zor duracak noktaya ulaştı.

Falan filan…

Ama bugünlük bunlar gündemde yok.

Sözüm söz.

İyimser olacağız.

Mesela bakın, hükümetimiz henüz oksijen kullanımını vergilendirmedi!

Dağdan topladığımız mantar ve ayrelliden de henüz resim ve harç almıyorlar.

Çok düşünceli bizi yönetenler, değil mi?

Belki yılbaşında piyangodan bir şey çıkmadı ama Akdeniz’de gaz çıktı, günün birinde petrol milyarderi olabiliriz pekala…

Lütfen iyimser olalım.

Gülelim, eğlenelim, çalalım oynayalım.

Yarına Allah kerim!..