İyimser bakış…

Ben beklediğimden iyi sonuç aldım.

Nerden?

Liderlerin görüşmesinden…

Kıbrıs konusunda, yani müzakerelerin yeniden başlaması konusunda resmi bir şey yok ama gayr-i resmi olarak bazı konuların konuşulduğu anlaşılıyor.

Örneğin Anastasiadis, daha önce yaptığı önerilerini somutlaştırarak gelmiş görüşmelere… Desantralizasyon denirken ne demek istendiği Kıbrıs Rum tarafı açısından çalışılıp gelinmiş ve daha da çalışılacağı söylenmiş.

Anastasiadis her ne kadar “özlü diyaloğun başlaması için şartlar uygun değil” dese de öz olmasa da bir diyaloğun başladığı da görülebiliyor.

Ve aslında daha önce olması gereken bazı güven yaratıcı önlemlerin kararının alınmış olması da olumlu bir gelişmeydi.

Elektrik hattının geçici değil artık sürekli bağlı kalacak olması, mayınlı alanların karşılıklı temizlenmesi çalışması başlatılması, bazı eserlerin yine karşılıklı iadesi gibi kararların iletilmesi liderlerin görüşmesinde önemli ilerlemelerdi.

Her ne kadar bunlar önceden yapılması gereken şeyler olması gerekse de hiç olmamasından iyi bir gelişme oldu.

Ve tabii ki mobil hatların Avrupa üzerinden bir merkez aracılığıyla birbiriyle konuşabilecek hale getirilmesi için varılan uzlaşma da günün önemli bir kazanımıydı.

Yani bu güven yaratıcı önlemlerin hayata geçebilecek olması bile iyi haberler bekleyenler açısından sevinç yaratıcı gelişmelerdi.

Liderlerin buluşmasının sonucunda “buluştuk, konuştuk, yararlı bir görüşme oldu, tekrar görüşebilir miyiz bakalım” gibi tipik açıklamalardan ayrılan farklı bir gün oldu.

Doğrusu fazlasını da beklemiyordum.

Yaşam Kalitesi

Dün de ilginç bir çalışması açıklandı Maliye Bakanlığı’nın…

‘Yaşam Kalitesi ve Varlık Araştırmaları’ adında bir çalışma yaptırmış Bakanlık ve dün sonuçlarını açıkladı;

Bu sonuçlara göre KKTC halkının %1’lik bölümü ‘çok çok varlıklı’ saptanırken, %66.7’si geliri düşük olarak belirlendi.

Başka bir sonuç da bireyler ve gruplar arasındaki gerilim Kıbrıs’ın güneyinden fazla, Türkiye’dekinden daha az olarak saptanmasıydı.

2011 sayımındaki konut sayısı 136 bin iken içinde yaşanılan konut sayısı ise 86 binde kalmıştı. Ona rağmen binalar çıkmaya, konutlar çoğalmaya ve boş konut sayısı da artmaya devam ediyor.

Mutlulukla ilgili ise KKTC halkı, Kıbrıs’ın güneyinden de Türkiye’den de mutlu olarak saptama yapılıyor çalışmada… Mutluluk oranına rağmen gelecekle ilgili kaygıların olduğu da belirleniyor ancak demek ki gelecek kaygısı olmak, mutluluğu pek de olumsuz etkilemiyor gibi… Öyle midir, yoksa çıkarılacak başka sonuçlar da var mıdır, bu çalışmayı iyice incelemekte yarar var.