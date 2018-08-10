İyilik Evi'nde okuma yazma kursu tamamlandı

Başbakan Tufan Erhürman Arabahmet'teki İyilik Evi'ni ziyaret ederek okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik etti. Bir süre önce Başbakanlık ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ortak çalışması ile başlayan okuma yazma kurslarına katılanlara ‘Okuma belgesi’ verildi.

Başbakan Erhürman yaptığı kısa konuşmada göreve geldiği günden bu yana en anlamlı etkinlikte olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Erhürman emeği geçen herkesi kutlarken, eğitmenlere ayrıca teşekkür etti.

Fotoğraflar: Levent ÖZDAĞ