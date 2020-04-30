İyileşenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 5 bin 79 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 221 bin 29’a ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 252 kişi hayatını kaybetti.