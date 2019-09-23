"İyi niyetle New York'a gidiyoruz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a hareket etmeden önce Ercan’da basın toplantısı düzenledi.

Akıncı özetle şunları söyledi:

İyi niyetle yapıcı bir ruhla New York'a gidiyoruz. BM müktesebatı ve haklarımıza sahip çıkarak en iyisini yapmak için gidiyoruz.

Rum tarafı 9 Ağustos'ta her şeyde anlaştık, Lute geldiğinde her şeyi bitirdik gibi lanse ediyor; öyle bir şey yok

Anastadiadis'in siyasi eşitlik konusuna net bir şekilde yanaşmadığını gördük. Bu nedenle (Lute'un çalışmalarında) uzlaşma mümkün olmadı.

Anastasidis Lute'un çalışmalarında etkin katılım konusunda retçi tavrını sürdürdü. Referans kavramları yazmak mümkün olmadı .

Londra'daki açıklamaları rencide ediciydi. siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır

Eğer başaramazsak bölünme kalıcı hale gelecek. İki tanınmış devlet de görünür gelecekte olası değildir

New York'ta genel sekreterle ayrı ayrı görüşme olacak; 3'lü görüşme daha sonra olabilir. TC'nin 5'li gayri resmi görüşme önerisine de kapalı değiliz.