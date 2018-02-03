“İyi netice ile dönmek istiyoruz”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de ilk devrenin sonunda Ertan Bulut, Fırat Ersalan, Musa Şanlıer, Ouincy Osei ve Ozotite E. Smart'ı transfer ederek ikinci devreye başlayan Cihangir’de, Türk Ocağı karşısında elde edilen galibiyet nedeniyle yüzler gülüyor. Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu, Türk Ocağı karşılaşması sonrası takımın neler yapabileceğini görmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Henüz oyun anlayışının tam olarak oturmuş olmadığını aktaran Davulcu, 1-2 haftaya daha ihtiyacı olduğunu, bu nedenle öncelikli hedeflerinin kupa olduğuna işaret etti. MTG maçında fazla riskleri almadan oynamaya çalışacaklarına değinen Toygar Davulcu, Mağusa Türk Gücü’nün de devre arasında önemli transferler gerçekleştirdiğini ifade etti. Davulcu; “Hedefin kupa olması demek bu karşılaşmayı tamamen unuttuğumuz anlamına gelmesin, çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak Cihangir’e puan veya puanlarla dönerek kupa maçına moralli çıkmak istiyoruz” dedi.

Davulcu, “Mağusa Türk Gücü sahasında bambaşka bir takım”

Mağusa Türk Gücü’nün devre arası yaptıkları transferlerle takımın gücüne güç kattıklarının altını çizen Toygar Davulcu, maçın zor geçeceğine dikkat çekti. Toygar Davulcu;“Mağusa Türk Gücü özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda bambaşka bir takım olabiliyor. Gerçekten önemli bir taraftar kitlesi var. Cihangir olarak biz, MTG karşısında ortaya koyacağımız oyun anlayışı ile sahaya çıkacağız. Bu maçın ardından üç gün sonra kupa maçına çıkacağız. Bu nedenle sıkıntılı olan bazı oyuncuları risk etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“Quincy, Musa ve Fırat’ı fazla riske etmeyeceğim”

Cihangir’in son zamanlarda gözle görülür bir yükselişi olduğunu, belirten Toygar Davulcu, bu karşılaşmada Quicny, Musa ve Fırat gibi önemli oyuncuları 90 dakika sahada tutamayacağını söyledi. Toygar Davulcu; “Türk Ocağı ile oynayacağımı kupa ikinci tur maçına moral ve motivasyonumuz tam olarak çıkmak istiyorsak MTG karşısında skordan çok saha içerisinde ortaya koyacağımız oyuna bakmak istiyorum. Quincy, Musa ve Fırat’ı sakatlıklarından dolayı fazla riske etmeyeceğim. Buna rağmen Canbulat Stadı’ndan iyi bir netice ile dönmek istiyoruz” dedi.