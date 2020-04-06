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İyi haber: Öğrencilerin testleri negatif

İyi haber: Öğrencilerin testleri negatif

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada yurt dışından gelen öğrencilerin test sonuçlarının negatif olduğunu ve yarın sabah otellerden ayrılacaklarını duyurdu

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Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlattı.

Pilli, Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin negatif çıktığını yarın sabah saat 10.00 itibariyle otelden ayrılabileceğini duyurdu. (BRT)

 

 

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