İyi haber: Öğrencilerin testleri negatif
Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada yurt dışından gelen öğrencilerin test sonuçlarının negatif olduğunu ve yarın sabah otellerden ayrılacaklarını duyurdu
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Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlattı.
Pilli, Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin negatif çıktığını yarın sabah saat 10.00 itibariyle otelden ayrılabileceğini duyurdu. (BRT)
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