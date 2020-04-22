İyi gidiyor, çok da derin bir evhama gerek yok, moralinizi yüksek tutunuz.

Hani enseyi karartmayınız, eğmeyiniz başınızı, tedbirli ama moralli olunuz.



* * *



İyi gidiyor çünkü toplum hükümeti yönetiyor.

Hükümet toplumu değil!

Öyle kinaye, ironi, şaka yapmıyorum.

O nedenle de “iyi” zaten!



* * *



Hükümet “evlerimize çekildiğimiz” süreci iyi kullanmasa da, toplum, yönetime doğrudan etki ederek önemli bir sınav verdi.



* * *



“Toplum” derken bireyinden örgütüne, odasından derneğine, medyasından partisine tümünü anlatıyorum.

Tam da ‘Sivil Toplum’ aslında…

Yerel yönetimleri de bu kapsama alıyorum.



* * *



O kadar çok örnek var ki, toplumun, hükümeti ve süreci yönettiğine dair.

“Bu virüsün bize geldiği falan yok" demişti Başbakan Meclis’te.

“Bu kadar abartı ne?”

İnandırdık ki virüs bize gelebilir.

“Sokağa çıkma yasağı kesinlikle gündemde yok” denmişti.

Çok ciddi bir toplumsal hassasiyet ortaya çıktı.

Önce kısmi uygulandı, sonra tam!

Karpazlı bağıra bağıra köylerini kapattı, krizi yönetti; Alsancaklı, Laptalı barikat kurdurdu.

“Öğrenciler gelmesin, kalsın” dendi önce…

Geldi!

“Ev karantinası” dediler, “olmaz” dedi toplum, “karantina merkezleri kurulmalı.”

Kuruldu.



* * *



Hastaneyi taşıdılar “yanlıştır” dendi, geri getirdiler.

“Vezneler açılacak” dediler, “olmaz” dendi, vazgeçtiler.

Yol gösterdi toplum, o yol izlendi, iyi oldu.

Maaşları tek günde ödediler, bankalarda insanlar “üst üste” bekledi, toplum bağırdı, bu ay için doğru yola girildi.



* * *



Yabancı işçiler için etnik ayırımcılık yaptılar, toplum uyardı, kendilerine geldiler.

Maaş destek paketi için avukatları, mimarları, muhasebecileri, gazetecileri unuttular, toplum anımsattı.



* * *



İyi gidiyor, dedik ya...

Çok daha iyi olabilirdi.

Eğer çok daha fazla dinleselerdi toplumu…

“Tek Bir Bilim Kurulu” ilan etmediler…

“Olağanüstü Kriz Masası” kurulabilirdi, muhalefet de dahil edilerek, kurmadılar.

Dört ayrı pandemi hastanesi duyurdular.

Onca zaman yitirildi.

Testleri yönetemediler.

Kıbrıs’ın bütününe dair milliyetçi kalıplarından çıkamayarak bu salgın günlerinde dahi şovenizmle hareket ettiler.

Tüm bunlara rağmen iyi…



* * *



Güneyde ve kuzeyde vaka sayıları şu anda ‘iyimser’ düzeydedir.

Hepimiz 6 haftadır evlerdeyiz.

Eğer öyle yüzlerce “vaka” olsa insanlar ateşlenir, rahatsızlanır, hastanelere giderdi diye düşünüyorum.

“Sokağa çıkınca birbirimize bulaştıracağız” deniyor ya…

İyi de o insanlar niye şimdi hastalanmıyor, niye en yakınlarına bulaştırmıyor.



* * *



Önemli olan Ercan’ın ve Girne, Mağusa limanlarının, Baf’ın ve Larnaka havaalanlarının dünyaya açılacağı zamandır.

Yurt dışına dikkat!

Yoksa yurt içinde “kontrollü” görünüyor manzara; kuzeyde de öyle, güneyde de…

Kıbrıs ülkesinde bütünsel olarak “normalleşme” için iyi planlama şarttır.



* * *



Sivil toplum süreci iyi yönetti.

Hem salgını yönetti, hem hükümeti…

Hükümet de “gurur” yapmadı, pek çok kararını değiştirdi, yanlıştan dönmesini bildi.

O nedenle “gözünüzü dört açınız” derim, yeniden…

Yönetim sizdedir.



