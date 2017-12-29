“İyi bir yerde devreye girmek istiyoruz”

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig’de bu sezon zor günler geçiren, ancak son olarak yaşadığı teknik adam değişimi sonrası iki maçtan 4 puan çıkaran Yalova’da amaç Mağusa Türk Gücü maçından da en azından puanla ayrılmak. Bostancı ekibinin teknik direktörü Erhan Arıtan, tüm sezon yaşadıkları olumsuzluklara rağmen Mağusa Türk Gücü maçından puan veya puanlar alarak devreyi iyi bir noktada bitirmek istediklerini belirtti.

Arıtan: “Toparlanma dönemine girmeye çalışıyoruz”

“Tahsin başkanımızın vefatından sonra bir toparlanma dönemine girmeye çalışıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Yalova Teknik Direktörü Erhan Arıtan, “Yeni başkanımız ve yönetim kurulu bize ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Futbolcularımızın özellikle mental olarak yukarılara çekmeye çalışıyorlar” dedi. “Kolay değil, şu anda bir tahribattan çıkmış durumdayız” ifadelerini kullanan Arıtan, “Cezamız nedeni ile iç saha maçlarımızı dışarda oynuyoruz. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde bayağı handikaplı bir dönem geçiriyoruz” açıklamasını yaptı.

“Devreye iyi bir yerde girmek istiyoruz”

Oyuncuları ile ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Yalova Teknik Direktörü Erhan Arıtan, “Son iki haftada Cihangir maçında beraberlik, Ocak maçından da galibiyetle ayrıldık. Devre arası öncesinde bir maçımız var, Mağusa Türk Gücü maçı. Rakibimizi geçtiğimiz hafta izledik. Umarım onlardan da puan veya puanlar alarak devreyi iyi bir yerde bitiririz. Arada gerekli takviyeleri yapıp ikinci devreye iyi başlamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Akafor’u elimizde tutamadık”

Yabancı oyuncuları Onyekachi Akafor’un ayrılığı üzerine de konuşan Arıtan, “Akafor bize büyük bir katkı yaptı. Ada çapında yabancılar içerisinde bir numara olarak gösterilebilecek bir oyuncumuzdu. Onu elimizde tutmayı bir türlü başaramadık. Onun yerine ikinci devre için bir oyuncu almak istiyoruz. Diğer yabancılarla da konuşup önümüzde bakacağız” dedi.